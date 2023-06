Elena Ionescu este mai fericita ca niciodata alaturi de noul ei iubit. Se pare ca relația celor doi devine din ce in ce mai serioasa, iar in urma cu doua luni, artista i-a cunoscut parinții lui Giorgios Athanasiadis. Iata cum s-a simțit Elena Ionescu in compania familiei barbatului din Grecia.