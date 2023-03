Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca spre deosebire de ministrul Agriculturii, Petre Daea, el a vazut o ferma de viermi, ba chiar știe și ce gust au aceștia, pentru ca a avut ocazia sa savureze un baton de proteina produs pe baza de viermi. Recunoaște, insa, ca prefera carnea de vita, fiind adeptul…

- Vladuța Lupau a povestit prin ce trece de fiecare data cand se cazeaza la hotel. Cantareața are multe evenimente prin țara și strainatate, astfel ca de multe ori nu doarme acasa.Cantareața este obișnuita sa doarma la hotel, pentru ca programul sau incarcat nu-i permite sa se intoarca in fiecare zi acasa.…

- Productia de ingrasaminte la Azomureș, cel mai mare producator de ingrasaminte pentru agricultura din Romania, este complet oprita, la acest moment, insa instalatiile de pe platforma sunt pregatite pentru repornire daca contextul economic pe piata gazelor si a ingrasamintelor redevine favorabil, a declarat,…

- Roșcata cu ochii mari și verzi care a cucerit Romania in anii 90 a suferit o drama cumplita. Actrița Leticia Calderon, cea care i-a dat viața Esmeraldei in telenovela de succes cu același nume, a trait o viața ca in filme. Primul ei fiu s-a nascut cu Sindrom Down, iar soțul a parasit-o pentru o […]…

- Marilu Dobrescu povestește suferința traita dupa desparțirea de iubit Marilu Dobrescu se bucura de succes in cariera profesionala. Activeaza in mediul online unde are un numar impresionant de urmaritori. Mai mult decat atat, in 2021 a fost desemnata drept cel mai bun influencer din Romania. Asta se…

- Anul care tocmai se incheie a fost fara indoiala, unul dintre cei mai complicati pe care i-am trait, si a venit astfel cu totul neasteptat, in urma pandemiei care parea ca ne-a consumat toate resursele si toata energia. In 2023, vom „mosteni" o criza a energiei, cu scumpiri in lant pentru utilitati,…

- Vedeta echipei de fotbal a Braziliei i-a adus un ultim omagiu celui mai mare jucator de fotbal din lume, despre care spune ca „este etern”. „Inainte de Pele, „10” era doar un numar. Am citit acea fraza undeva, la un moment dat in viata mea. Dar aceasta fraza, frumoasa, este incompleta. As spune ca inainte…

- Hans Kluge, directorul pentru regiunea Europa a OMS, a numit „bomba cu ceas” actuala criza a personalului sanitar cu care se confrunta sistemele de sanatate ale țarilor europene. Oficialul OMS s-a referit la numeroasele greve ale lucratorilor sanitari in diverse tari, care indica problemele cu care…