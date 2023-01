Stiri pe aceeasi tema

Davos 2023, intalnirea celor mai influenti lideri din lume. Celebrul economist Nouriel Roubini: Elita mondiala trebuie sa se trezeasca in fata "mega amenintarilor" pe care lumea le are in fata. Banca Mondiala si FMI avertizeaza ca avem inainte cele mai dure provocari economice si financiare.

Ministerul britanic al Apararii a confirmat marti ca armata rusa si unitatile Wagner au realizat „avansari tactice" la Soledar in ultimele patru zile si incearca „foarte probabil sa incercuiasca Bahmutul din nord" si "sa perturbe liniile de comiunicatii ucrainene", informeaza News.ro.

Ministrul german de finante Christian Lindner se asteapta ca inflatia din Germania, cea mai mare economie a Europei, sa incetineasca la 7% in acest an si sa continue sa se reduca in 2024 si in anii urmatori, dar considera ca preturile ridicate ale energiei vor deveni noul normal, transmite Reuters,

Deputații au aprobat, cu 58 de voturi, in cea de-a doua lectura, politica fiscala și vamala pentru anul 2023. Documentul este axat pe identificarea instrumentelor pentru creșterea economica, simplificarea mecanismului de calculare și achitare a impozitelor și taxelor și imbunatațirea proceselor de raportare

Politica monetara din 2023 va asigura o cantitate suficienta de lichiditate, iar structura va fi precisa pentru a ajuta sectoarele cheie, a spus adjunctul guvernatorului PBOC. "Costul de finantare va ramane rezonabil de flexibil, cu mici suisuri si coborasuri", a spus Liu, citat de postul de stat CCTV.

Comisia Europeana, care indeplinește funcțiile principalului regulator antimonopol al Uniunii Europene, a aprobat achiziția companiei energetice Uniper SE de catre Guvernul german, reprezentat de Ministerul german al Finanțelor, a precizat Comisia intr-un comunicat.

Fostul premier Florin Citu arata, luni, intr-o postare pe Facebook, ca primul lucru pe care PNL trebuie sa-l faca atunci cand preia Ministerul de Finante de la PSD este sa arate public cum a fost subminata economia nationala. El mai spune ca liderul PSD, Marcel Ciolacu trebuie sa la ceara scuze romanilor

Coreea de Sud si Statele Unite au efectuat exercitii comune ale fortelor aeriene, vineri, folosind avioane de lupta F-35A, in raspuns la testarea unei rachete balistice intercontinentale de catre Coreea de Nord, a comunicat Ministerul sud-coreean al Apararii, inforemaza Rador.