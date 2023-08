Stiri pe aceeasi tema

- Din 19 milioane de romani, doar 5 milioane platesc taxe la CNAS a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. De asemenea, el a subliniat ca cheltuielile pentru sanatate pe cap de locuitor sunt chiar și de opt mai mici fața de alte state. ,,Sa știți ca noi platim asigurari, din pacate, doar cinci…

- ”Libra Internet Bank a avut un profit net de 160,7 milioane de lei in semestrul I din 2023, ceea ce reprezinta o crestere cu 45,9% fata de aceeasi perioada din 2022. Activele nete totale au ajuns la 10,3 miliarde lei dupa primele sase luni ale acestui an, valoare cu 6% mai mare decat cea de la finalul…

- Libra Internet Bank, profit net de 160,7 milioane de lei in semestrul I din 2023Libra Internet Bank a avut un profit net de 160,7 milioane de lei in semestrul I din 2023, in crestere cu 45,9% fata de aceeasi perioada din 2022, a anuntat joi banca, informeaza Agerpres. Activele nete totale…

- Retailul bancar european trebuie sa se concentreze pe doua prioritați strategice in urmatorii ani: reinventarea vanzarilor și a produselor, pe langa eforturile continue pentru gestionarea costurilor și procesul de digitalizare. Avansul tehnologic, dezvoltarea rapida a sectoarelor de fintech și de tehnologie…

- ”BCR a inregistrat un profit net de 1,11 miliarde de lei (225,1 milioane de euro) in S1 2023, in crestere cu 6,6% fata de 1,042 miliarde de lei (210,7 milioane de euro) in S1 2022, datorita unei performante operationale imbunatatite, sustinuta de un volum mai mare de afaceri cu clientii. Rezultatul…

- Volumul investitiilor in piata de real estate din prima jumatate a anului a coborat la 183,8 milioane de euro, cu 43% mai putin fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata CBRE, companie de pe piata de servicii comerciale si investitii in real estate.”Sectorul de retail a atras 21% din volumul…

- Datoria externa totala a Romaniei (publica si privata) a crescut in perioada ianuarie-mai 2023 cu 12,5 miliarde euro, ajungand la un total de 157 miliarde euro, arata datele publicate vineri de Banca Naționala a Romaniei.In perioada ianuarie - mai 2023, contul curent al balantei de plati a inregistrat…

- Compania naționala de transport aerian TAROM continua sa acumuleze pierderi insa angajații au parte de creșteri de salarii peste maximul inflației atins in ultimele luni. Pierderea bruta estimata a TAROM pentru acest an este de 62,4 milioane de lei, in scadere cu 28,79%, fața de 2022, conform unui proiect…