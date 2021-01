Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere politica sa orientata spre client, Electrica Furnizare vine in intampinarea consumatorilor casnici cu noi masuri menite sa faciliteze accesul acestora in piața libera, oferindu-le timpul necesar sa studieze ofertele concurențiale și sa o aleaga pe cea potrivita lor. Astfel,…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie propune prelungirea perioadei in care consumatorii casnici iși pot incheia un contract de energie pe piața concurențiala pana la 30 iunie. Astfel, cei care pana acum erau in regim reglementat iși pot alege o oferta concurențiala de la furnizorul lor și…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a prelungit pana la 30 iunie perioada in fare consumatorii casnici de energie care pana acum erau in regim reglementat iși pot alege o oferta pe piața concurențiala de la furnizorul lor, informeaza Agerpres . Potrivit sursei citate, acești…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) face cu o zi înainte de finalul anului ceea ce ar fi trebuit sa înceapa cu mai mult timp înainte. Anunța printr-un comunicat de presa ca peste o zi, piața energiei se liberalizeaza complet, iar consumatorii casnici…