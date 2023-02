Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea furnizor de pe piața de energie electrica și-a notificat clienții casnici ca va intarzia emiterea facturilor pentru ca va optimiza sistemul informatic. Acesta anunț vine dupa cel de zilele trecute facut de Enel Energie Muntenia. ”Lucram la optimizarea sistemului informatic de facturare in…

- Compania Enel, unul dintre principalii furnizori de energie electrica din Romania, si-a anuntat clientii ca vor primi facturile cu intarziere. In mesajul transmis se aminteste ca ultimele modificari legislative in domeniul energiei, cu impact asupra modului de facturare a consumului, au intrat in vigoare…

- Dupa aproape jumatate de an de cand nu a mai emis nicio factura, Hidroelectrica spune ca o va face din nou cat de curand. Deja sunt clienți care au inceput sa primeasca facturi restante chiar și de 9 luni. ,,Dorim sa reamintim ca termenul de plata a facurilor emise de catre Hidroelectrica este unul…

- Retailerul german Kaufland, cea mai mare rețea de hipermarketuri din Romania, a primit a patra amenda de la inceputul acestui an cu argumentul de incalcare a dispozițiilor Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR). Astfel, potrivit datelor Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii…

- Banca Romaneasca a inceput sa iși anunțe clienții prin mail ca "din 3 ianuarie operațiunile Bancii Romanești vor fi preluate de Banca de Export-Import a Romaniei EximBank S.A., ca urmare a procesului de fuziune." Mesajul este insoțit și de doua fișiere in care li spune clienților ce va insemna aceasta…

- ANRE confirma ca doar anumite categorii de clienți trebuie sa depuna declarație pe proprie raspundere și cerere la furnizori, nu toți clienții casnici. ANRE precizeaza ca numai: clientii finali casnici care utilizeaza dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuarii tratamentelor; cei…

- ANRE confirma ca doar anumite categorii de clienți, precum cei care au mai multe locuri de consum, trebuie sa depuna declarație pe proprie rasundere și cerere la furnizori, nu toți clienții casnici. "Facem precizarea ca numai clienții finali casnici care utilizeaza dispozitive, aparate sau echipamente…

- „In urma demersurilor efectuate de prefectul Dumitru Țiplea catre Electrica Furnizare SA, bihorenii de pe raza a 15 unitați administrativ-teritoriale pot beneficia de reducere de 50% la plata facturilor la energie electrica”, se arata intr-un comunicat de presa al Prefecturii.