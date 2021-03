Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi uriașe pentru furnizorii de energie electrica. Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a amendat Hidroelectrica, E.ON, Electrica si Enel cu peste doua milioane de lei pentru nerespectarea reglementarilor privind activitatea de furnizare a energiei electrice in contextul liberalizarii…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aplicat sancțiuni de 2.010.000 lei pentru nerespectarea reglementarilor privind activitatea de furnizare a energiei electrice în contextul liberalizarii pieței de energie electrica. Au fost amendați furnizori importanți…

- "Avand in vedere sesizarile primite din partea consumatorilor, ANRE a demarat si a finalizat actiunile de control desfasurate la furnizorii de energie electrica. Au fost verificate urmatoarele aspecte: modul de organizare si functionare a centrelor de telefonie (call-center); respectarea obligatiei…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat, in ședința Comitetului de reglementare din data de 20.01.2021, Ordinul ANRE nr. 5/2021 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 171/2020 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de catre furnizorii de ultima instanța…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat miercuri un ordin care le permite clientilor casnici ca, cel putin pana la data de 30 iunie 2021, sa primeasca din partea furnizorului actual de energie cea mai buna oferta, fara abonament, si vor putea beneficia de o reducere…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a prelungit pana la 30 iunie perioada in care consumatorii casnici de energie care pana acum erau in regim reglementat isi pot alege o ofera in piata concurentiala de la furnizorul lor, se arata intr-un nou proiect de ordin al ANRE. Astfel, de…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a prelungit pana la 30 iunie perioada in fare consumatorii casnici de energie care pana acum erau in regim reglementat iși pot alege o oferta pe piața concurențiala de la furnizorul lor, informeaza Agerpres . Potrivit sursei citate, acești…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a majorat tarifele de distributie practicate de filialele Electrica cu valori cuprinse intre 2,8% si 6,5%, de la 1 ianuarie 2021, potrivit unui comunicat al companiei, remis, luni Bursei de Valori Bucuresti. Astfel, pentru zona Transilvania…