Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american Macklemore a fost cap de afiș al zilei numarul 1 la festivalul Electric Castle. El s-a afișat pe scena cu tricoul echipei de fotbal american Cluj Crusaders. Un fost centru / linie ofensiva la echipa ardeleana, Mihai Grigoraș, s-a ocupat de cadou și a ramas surprins cand l-a vazut pe…

- Rapperul american și autorul celebrelor melodii „Thrift Shop” sau „Can't Hold Us”, a antrenat atmosfera in a doua seara de Electric Castle 2023. Iata mai multe imagini surprinse cu Macklemore in timpul momentului de pe scena festivalului de la Bonțida!

- A noua ediție a festivalului Electric Castle a inceput miercuri cu mii de oameni veniți la primele spectacole. Scena principala nu a fost deschisa, așa ca responsabilitatea pentru distracție a ramas pe “umerii” scenelor ceva mai mici. DJ precum San Holo, DJ Yoda și Cesar Merveille in scene precum Hangar,…

- Tragedie pe litoral. O femeie in varsta de 48 de ani s-a aruncat, miercuri dimineața, de la etajul 8 al unui hotel din stațiunea Mamaia. La ora 4.00, polițiștii din Mamaia au primit un apel de urgența care anunța ca o persoana a sarit de la inalțime. Echipajele au constatat ca informațiile primite erau…

- Casa Alba a anuntat ca presedintele Joe Biden se simte foarte bine dupa un incident petrecut in timpul unei ceremonii de absolvire in statul american Colorado. Biden s-a impiedicat de un sac negru de nisip si a cazut. In varsta de 80 de ani, Joe Biden a fost adesea criticat pentru ca ar fi prea in varsta…

- Un nou caz șocheaza Europa! Un baiat in varsta de 16 ani și-a injunghiat profesoara. Incidentul a avut loc la o scoala din Abbiategrasso, in apropiere de Milano. Un elev, martor ocular la acest incident, a descris descris incidentul drept o „scena din America”.

- In data 16 mai 2023, la ora 23.23, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier la intersecția drumului catre Odobești cu calea ferata, un singur autoturism implicat, ieșit in decor. La solicitare s-au deplasat un echipaj SAJ de urgența tip C2 cu medic și un echipaj de prim ajutor SMURD.…

- Apare in lumina reflectoarelor din ce in ce mai rar. De data aceasta Vescan a facut un show spectaculos, in urma cu cateva ore, chiar pe scena de la Costinești. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a vorbit despre problemele cu care se confrunta.