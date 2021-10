Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB, ex-KGB) si-a exprimat joi intentia de a-l aresta pe fondatorul si redactorul-sef al site-ului de investigatii The Insider, Roman Dobrohotov, acuzat ca a fugit 'ilegal' din tara, relateaza AFP si Meduza.io. Potrivit FSB, in sarcina caruia intra…

- Dan Balan cel ce a dat cel dintai boom pe piata muzicala mondiala cantand in limba romana, traieste din plin visul american. Detine un apartament in inima New York-ului, in Manhattan. Din apartamentul sau de la etajul 25, solistul are vedere la magistralul Empire State Building, unul dintre cei mai…

- Termenii financiari nu au fost dezvaluiti. Fox Entertainment face parte din grupul Fox, al miliardarului Rupert Murdoch, alaturi de Fox News Media, Fox Sports si Fox Television Stations. Ca parte a tranzactiei, Fox va detine si gestiona toate proprietatile media marca TMZ, inclusiv emisiunile TV sindicate…

- SATU MARE. „Tigrii” de la CS Judo Arad si-au (re)confirmat valoarea la turneul international de la Satu Mare, la startul careia s-au prezentat 275 sportivi din Ucraina, Rusia, Ungaria si Romania.

- Primul zbor de linie a decolat vineri din Kabul spre capitala Qatarului, Doha.La bordul avionului s-au aflat 100 de persoane. Printre pasageri s-au numarat cetațeni americani, britanici, nemți și maghiari. Statele Unite au salutat progresul.Qatarul și Turcia lucreaza de mai multe zile sa redeschida…

- Ștefania și Speak abia așteptau sa ajunga in New York, dar situația nu a fost roz deloc! Cei doi s-au confruntat cu unele probleme de zile mari, mai ales pentru ca autoritațile erau gata sa le puna catușele. Speak și Ștefania, pe mainile autoritaților! Ce au pațit in America Ștefania și Speak formeaza…

- In Statele Unite a intrat in vigoare o interdicție temporara privind importul de ciini din 113 țari ale lumii, inclusiv Moldova, Rusia, Ucraina, Belarus și o serie de alte țari post-sovietice, din cauza amenințarii raspindirii rabiei. Potrivit site-ului Centrelor federale pentru Controlul și Prevenirea…