- Ramona Olaru este de departe una dintre cele mai frumoase fete din lumea mondena de la noi, iar pe langa zambetul molipsitor, nimic nu poate trece neobservat cand vine vorba de ea. Dar oare cum se poarta iubita lui Cuza cand nu o vede nimeni?

- Dar ce avem noi aici? Sa fie Max, fiul vitreg al regretatului Andrei Gheorghe, urmatorul „crai” in devenire al showbiz-ului? La doar doua zile de la momentul cand Spynews.ro a publicat imagini exclusive cu apropierile dubioase dintre tanar și Simina, fosta lui What's Up, revenim cu noi imagini, dar…

- Sonda Solar Orbiter (SolO) a realizat fotografii cu Soarele de la cea mai mica distanta de la care a fost posibil pana acum, iar acestea dezvaluie noi detalii uimitoare despre astru, inclusiv mici flacari, supranumite „focuri de tabara”, relateaza BBC, informeaza News.ro.Citește și: Spectacolul…

- Au cucerit milioane de romani la „Asia Express”, dar și prin celelalte aveturi ale lor din fața camerelor. Speak și Ștefania sunt unul dintre cele mai indragite cupluri mondene din Romania, iar lucrurile sunt cut atat mai colorate pentru ei intrucat se pregatesc de nunta mult visata.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, prezinta reprezentarea grafica a Pasajului Doamna Ghica. Acest ar trebui sa fie gata in aceasta toamna, iar pana acum s-au facut lucrarile care permit avansarea construcției.Citește și: Starea de alerta va fi prelungita: pronosticul ministrului Sanatații,…

- Pasajul Doamna Ghica - Colentina ar urma sa fie gata in toamna, potrivit anunțului facut de Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, care a facut publice mai multe imagini in premiera.

- Un spatiu de cazare cu peste 10 camere, un heliport improvizat in mijlocul balariilor, pontoane de pescuit supravegheate video si un loc ferit de orice privire indiscreta. O echipa Digi24 a reusit sa filmeze, in premiera, oaza de relaxare amenajata de compania Teldrum pe Insula Belina. E locul in care…