Ele sunt cele mai frumoase vedete de la Meteo! FOTO/Indiferent cât de urâtă este vremea, acestea arată execepțional Indiferent cat de urata este vremea, prezentatoarele noastre meteo arata intotdeauna excepțional. Sezuale, romancele de la rubricile meteo de televiziune nu fac fuori doar pe micile ecrane, aprind imaginația urmaritorilor și pe conturile lor de socializare. Fiecare apariție a Magdei Palimariu ridica mereu temperatura! La 42 de ani, veterana rubricii meteo de la Pro Tv are o silueta perfecta și reușește sa capteze privirile telespectatorilor indiferent de meteo prognoza* Sexoasa Ramona Olaru este și una dintre cele mai vesele prezențe de la matinalul Antena 1. Fost manechin, diva de la ”Neatza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

