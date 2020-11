Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei suspecti in cazul femeii incendiate pe marginea drumului la Ghimpati au primit mandat de arestare pentru 30 de zile si au fost condusi in arestul IPJ Giurgiu, a declarat miercuri pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, procurorul Ioan Adrian Alexe,…

- Un barbat și doua femei sunt principalii suspecți in cazul femeii incendiate in județul Giurgiu, au precizat surse apropiate anchetei pentru G4Media.ro. Cei trei au fost duși la sediul Parchetului din Giurgiu, iar oamenii legii urmeaza sa ia masuri in cazul acestora, informeaza surse judiciare citate…

- In urma cu doar cateva saptamani trupul carbonizat al unei emei au fost descoperite la marginea localitații Ghimpați in Giurgiu, iar de aici a pornit o ampla ancheta pentru a afla ce s-a intamplat. Dupa ce s-a aflat cine este victima, acum ies la iveala noi detalii care rastoarna ancheta. Ce s-ar fi…

- Familia tinerei care a fost ucisa și incinerata pe marginea drumului in Ghimpati, judetul Giurgiu, vin cu detalii cutremuratoare despre modul in care ar fi fost tratata de poliție. Rudele au povestit, la Romania TV, ca au mers in urma cu trei luni la Politia din Pantelimon pentru a o da disparuta…

- Un numar de 100 de persoane au fost arestate preventiv, 123 au fost retinute, iar 120 au fost plasate sub arest la domiciliu sau control judiciar si s-au dispus masuri asiguratorii in valoare de peste 27 milioane de lei, in urma actiunilor pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii desfasurate…

- Doua surori au fost reținute sub acuzația de tentativa de omor de gradul unu in statul american Illinois. Acestea l-au injunghiat pe agentul de paza al unui magazin, dupa ce barbatul le-a spus ca trebuie sa poarte masca de protecție și sa-și igienizeze mainile, potrivit CNN.Din acest motiv, cele doua…

- O femeie din Arizona a fost ucisa in urma cu doi ani de o mașina autonoma. Procesul cu privința la moartea femeii este inca pe rol. Procurorii au stabilit cine este persoana vinovata, acuzatul pledand nevinovat. Cine este vinovat de moartea femeii ucisa de mașina fara șofer In urma unui accident de…