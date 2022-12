Stiri pe aceeasi tema

- Livrarea agentului termic catre sistemul de termoficare nu va fi intrerupta in urma protestului spontan al angajatilor din cele 4 termoelectrice apartinand societatii Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), care au refuzat sa intre in tura vineri, la ora 14:00, nemultumiti de nivelul salariilor, a anuntat…

- ”Prefectul Rudolf Stauder a solicitat DSVSA Maramures sa procedeze la efectuarea de verificari cu privire la neconformitatea produsului distribuit in localitatea Coas (prezenta de insecte in orez) in cadrul programului POAD 2018-2021. Angajatii DSVSA Maramures impreuna cu reprezentantii Primariei Coas…

- ”Problemele de furnizare a apei calde si caldurii in sectorul 5 nu au fost influentate de situatia aparuta in CET Progresu. Problemele de furnizare a apei calde si caldurii in Bucuresti, in special in data de 23 noiembrie cand aprox. jumatate din capitala a fost afectata de avarii in reteaua de termoficare,…

- Ce inseamna Mercur Retrograd? Cum sunt influențate zodiile de aceasta planeta. Toata lumea a auzit macar odata de Mercur Retrograd, fie in horoscop, fie la știri. Ce inseamna insa Mercur Retrograd și cum ne afecteaza? Ar fi bine sa ințelegem mai multe inca de la inceput. Ce inseamna Mercur Retrograd?…

- Aproximativ 5.000 de salariati ai Dacia sunt asteptati, joi, la un protest fata de nerespectarea promisiunilor guvernamentale privind modificarea legislatiei muncii. Actiunea va avea loc la Mioveni, transmite News.ro. ”Joi, 17 noiembrie, membrii Sindicatului Autoturisme Dacia organizeaza un miting de…

- Primarul Capitalei Nicușor Dan spune ca s-au acumulat datorii de peste 600 de milioane de lei, iar primaria nu are bani in buget sa le plateasca. Mai exact, Termoenergetica are aceste datorii la ELCEN iar ELCEN a acționat in judecata intarzierile de plata. Primarul Capitalei spune ca nu este vorba doar…

- Ce salariu incaseaza nu inspector ANAF in 2022. Angajații ANAF nu au de ce sa se planga din punct de vedere financiar. In primavara acestui an, Lucian Heiuș, președintele ANAF, a facut public salariul maxim pe care un inspector din instituția pe care o conduce il incaseaza. Conform acestuia, salariul…

- Incepand cu ziua de maine, toate gradinitele, spitalele si institutiile municipale din domeniul sanatații vor fi conectate la agentul termic. Ion Ceban, primarul capitalei, a declarat astazi ca temperatura medie inregistrata in instituții a ajuns la +15°C.