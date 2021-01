Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de doar 20 de ani a fost ucis in aceasta dupa-amiaza in fața unei sali de fitness din Sectorul 3 al Capitalei. Victima se afla in conflict cu un alt baiat de aceeași varsta, cu care se certase in urma cu doar cateva zile.

- Un tanar a fost injunghiat mortal, marți, intr-o sala de fitness din București, dupa ce a avut un conflict cu un alt barbat care se antrena acolo. Conflictul a inceput, se pare, acum 2-3 zile, dupa cum se vede in imaginile prezentate de STIRIPESURSE.RO, atunci cand cei doi s-au luat la pumni,…

- O crima a avut loc in plina strada, in jurul orei 16:00, in Capitala. Doi tineri s-au certat, iar unul dintre ei a scos un cuțit și l-a injunghiat pe celalalt. La scurt timp dupa agresiune, victima a murit.

- Un tanar de 20 de ani, tata a doi copii, a murit in noaptea de sambata spre duminica, 3 ianuarie, intr-o incaierare petrecuta in Dumbrava, Prahova. Motivul pentru care barbatul a fost alergat prin comuna și batut cu stinghii rupte din gard, lanțuri și apoi injunghiat mortal a fost faptul ca a stins…

- Un barbat de 57 de ani a fost retinut de politisti, dupa ce si-a injunghiat mortal amicul de pahar.Fortele de ordine au fost alertate in dimineața de 20 decembrie, precum ca intr-un apartament amplasat pe bulevardul Mircea cel Batran, proprietarul unei locuinte i-a aplicat o

- Controale inopinate in instituții pentru verificarea regulilor sanitare Autoritatile din Capitala se pregatesc sa faca o serie de controale inopinate în diferite instituții, pentru a se asigura ca regulile sanitare sunt respectate. În condițiile în care numarul cazurilor…

- Tanarul care și-ar fi injunghiat mortal sora, la Tighina, a fost prins de oamenii legii, in timp ce incerca sa fuga din țara. Acesta a fost incatușat pe Aeroportul Internațional Chișinau.

- Adolescentul a incercat sa dea foc secției de poliție din orașul Kukmor cu un cocktail Molotov și a injunghiat un polițist de cel puțin trei ori in timp ce se incerca arestarea sa, potrivit unui comunicat oficial de presa. Autoritațile spun ca alt polițist a tras focuri de avertizare in…