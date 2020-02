Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Gorj diagnosticat cu coronavirus a ajuns, joi dimineata, la Institutul "Matei Bals" din Capitala, starea sa fiind buna. "Barbatul originar din judetul Gorj care a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19 a ajuns la Institutul Matei Bals din Bucuresti in urma cu scurt timp.…

- Barbatul este monitorizat de medicii de la Institutul Matei Bals intr o sectie speciala „no in - no out” (nu se intra, nu se iese - n.red.)„Starea lui este buna. El era pana recent asimptomatic. Nu știu sa fi devenit simptomatic intre timp, dar acest lucru poate sa se schimbe din minut in minut. Este…

- Primul roman infectat cu noul coronavirus a ajuns, joi dimineața, la Institutul Matei Balș din Capitala. Acesta a fost transportat din Gorj, acolo unde, potrivit autoritaților, a fost izolat la domiciliu de doua zile.

- Romanul infectat cu noul coronavirus este un tanar care are in jur de 20 de ani si locuiește cu bunicii in comuna Prigoria, județul Gorj. Tanarul lucreaza la un restaurant unde patron este italianul internat la Rimini, a declarat, miercuri noaptea, pentru MEDIAFAX, primarul comunei, Iuliana...

- Romanul infectat cu noul coronavirus are 20 de ani și locuiește cu bunicii in comuna Prigoria, județul Gorj. Tanarul lucreaza la un restaurant unde patron este italianul internat la Rimini, a declarat, miercuri noaptea, pentru MEDIAFAX, primarul comunei, Iuliana Iliescu.Vezi și: S-a gasit…

- Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala analizeaza in prezent 32 de probe prelevate de la persoane din județele Gorj și Dolj care au intrat in contact cu cetațeanul italian depistat pozitiv cu coronavirus dupa intoarcerea in Italia, a informat miercuri Grupul de Comunicare…

- Prefectul judetului Gorj a declarat, in aceasta dimineata, ca, in urma depistarii italianului cu coronavirus, s-a creat in judet o celula de criza, au fost identificate persoanele din Gorj cu care el a intrat in contact direct si indirect si, pe timpul noptii, li s-au prelevat si acestora probe biologice.…

- Pacientul intors din China a fost testat la Institutul Matei Balș din Capitala si nu are coronavirus Barbatul intors din China in Romania nu a fost infectat cu coronavirus, a anunțat Ministerul Sanatații. Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat ieri de la Spitalul Județean de Urgența…