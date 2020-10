Stiri pe aceeasi tema

Un autoturism Dacia Logan a lovit un motociclist, azi, la Campia Turzii. Șoferul autoturismului, in varsta de 79 de ani, nu l-a vazut pe motociclistul de 24 de ani, care circula regulamentar.

La data de 12 septembrie a.c., politistii municipiului Campia Turzii au depistat un conducator auto de 45 de ani, din Campia Turzii, care, in timp ce se deplasa pe strada Tudor Vladimirescu din...

Accident teribil la intrarea in orașul Iași. Un șofer unui autotren a ramas fara frane și a pierdut controlul vehiculului, ajungand intr-o curte in care se jucau o fetița și bunica ei. Fata de trei ani a murit, in urma impactului, la fel și șoferul vehiculului, in timp ce bunica a fost ranita. Conform…

Pompierii au fost solicitați pentru o deblocare de persoana in cursul zilei de joi. Apelul a venit de la Campia Turzii pe Aleea Constructorilor.

Ursul a facut prapad la Ciurila și Campia Turzii dupa ce și-a facut din nou apariția și a atacat stupii și s-a infruptat din miere.

Curtea școlii "Mihai Viteazu" din Campia Turzii a intrat in reabilitare, din aceasta saptamana, urmand a se moderniza pavajul din curtea școlii.

In aceasta dimineața s-a produs o coliziune intre trei autoturisme in zona parcului industrial de la Campia Turzii.

Ultimii patru ani ne-au lasat un gust amar, am trait intr-un oras macinat de orgolii si lupte personale, divizat de dusmanii si ura, impartit intre ai lui buni si toti ceilalti rai.