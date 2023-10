Student in anul 4, Daniel Nicușan a batut toate recordurile la Universitatea din Baltimore in probele de bras Multiplu campion național in probele de bras, Daniel Nicușan este o adevarata vedeta peste Ocean. Student in anul patru la Universitatea din Baltimore, el a batut toate recordurile facultații și deja iși are fotografia pusa la loc de cinste la panoul campionilor. Chiar daca a scris istorie pentru Universitatea lui in probele in care a concurat, Daniel recunoaște ca nu se simte o vedeta atunci cand merge prin campus. „Cea mai mare victorie a fost ultimul titlu la 100 bras in yarzi. Am și…