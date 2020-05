Stiri pe aceeasi tema

- Serbia a decis interzicerea deasupra teritoriului sau a zborurilor companiei nationale aeriene muntenegrene (Montenegro Airlines) dupa ce autoritatile de la Podgorica au refuzat sa deschida frontierele Muntenegrului pentru persoanele din Serbia, unde noul coronavirus persista, informeaza Agerpres, care…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a deschis marti, 12 mai 2020, seminarul online organizat, de la Washington, de catre Banca Mondiala cu tema "Cresterea nivelului marilor: implicatii juridice si provocari pentru statele costiere si insulare". Ministrul Bogdan Aurescu a participat la eveniment…

- Cu ocazia aniversarii a 72 de ani de la nasterea regretatului scriitor britanic Terry Pratchett, creatorul universului "Discworld" ("Lumea Disc"), compania sa de productie, Narrativia, a anuntat un nou parteneriat pentru realizarea unor "adaptari prestigioase... cu adevarat autentice, absolut fidele…

- Fiecare personaj imaginat de Lia are propria poveste. Și fiecare e gata sa devina o poveste și mai și. ”Țepinel Cactovici, de profesie contabil de hobby boxer, s-a apucat de yoga de cand cu izolarea. Micul țepos nu era el tare sociabil nici inainte, dar cu brațele puternice avea o mare placere sa inghionteasca…

- Toate magazinele vor fi inchise de Paste, anul acesta. Unele dintre ele se vor deschide luni, in a doua zi de Paste, dar vor functiona dupa un program special mai scurt.Citește și: Avocatul Poporului, lovitura de PROPORȚII: a sesizat CCR pentru ca Guvernul i-a dat drept de legiferare președintelui…

- Este una dintre cele mai grele perioade prin care trec marile universitați de stat din Iași! Cauza este legata de gravitatea pandemiei de coronavirus. Toate au activitați didactice derulate doar on-line, cu studenții, intreaga activitate paralizata, angajați trimiși in concedii. In acest context nefavorabil,…

- Sa ai cateva zeci de guri de hranit in plus, zilnic, nu reprezinta o sarcina usoara pentru Directia de Asistenta Sociala din Giurgiu. Daca apar sincope, directoarea DAS, Viorica Banescu (foto mare) aminteste ca statul in carantina n-are cum sa fie ca la "hotel de cinci stele"55 de oameni se aflau vineri…

- Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a spus sambata, la o reuniune privind strategia partidului pentru alegerile din acest an, ca doreste sa aduca in prim-plan o initiativa mai veche, si anume impozitarea marilor averi.