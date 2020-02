Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, referitor la italianul infectat cu noul coronavirus care a vizitat Romania, ca a fost declanșata o ancheta epidemiologica pentru a identifica exact toate persoanele cu care a intrat in contact barbatul.„Referitor la cazul cetațeanului italian depistat…

- Acesta este italianul diagnosticat cu noul coronavirus, in Italia, dupa reintoarcerea sa din Romania. Italianul de 71 de ani venise in vizita la rudele partenerei sale, in Craiova. Cesare Emendatore este italianul infectat cu noul coronavirus, care a calatorit in Romania, timp de cinci zile. Acesta…

- Italianul infectat cu noul coronavirus a calatorit in Craiova, unde a fost 5 zile, in perioada 18-22 februarie. Revenit in Italia, acesta s-a prezentat la urgența cu simptome de gripa. Dupa teste, acesta a fost gasit pozitiv pentru coronavirus și a fost transportat de urgența la un spital din Rimini,…

- Autoritatile romane declanseaza o ancheta epidemiologica in acest caz. Grupul de Comunicare Strategica precizeaza, referitor la cazul cetateanului in varsta de 71 de ani, depistat ca infectat cu virusul COVID-19, ca barbatul are cetatenie italiana si, potrivit informatiilor disponibile la acest moment,…

- UPDATE – Cetateanul italian in varsta de 71 de ani depistat recent ca infectat cu virusul COVID-19 a fost in Romania, la Craiova, intre 18 si 22 februarie, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ‘Autoritatile romane au activat protocoalele necesare in acest tip de situatie, urmand a fi declansata…

- Barbatul de 71 de ani, revenit recent din Romania și confirmat cu coronavirus la Rimini, a fost in Craiova timp de patru zile, informeaza g4media.ro, citand Grupul de Comunicare Strategica Redam mai jos integral comunicatul ”In continuarea informațiilor referitoare la cazul cetațeanului in varsta de…

- Niciun caz de coronavirus nu a fost confirmat pana acum in Romania, au anuntat marti autoritatile. Totusi, nu mai putin de 21 de romani se afla in carantina, dupa ce au revenit in tara din zone afectate de coronavirus. Alte persoane, in cazul carora riscul este mai mic, se afla in izolare la domiciu.Potrivit…

- George Bologan, ambasadorul roman in Italia, a anunțat ca pana in acest moment niciun roman din Peninsula nu este infectat cu coronavirus, informeaza Digi 24. „Pentru o informare corecta a publicului, deoarece ne confruntam inclusiv cu unele stiri false cum ca au fost depistati cetateni romani purtatori…