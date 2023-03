El este Ionuț, tânărul care se află de în comă, după ce a ajuns la spital cu o durere de măsea De la o banala durere de masea, se zbate acum intre viata si moarte pe un pat de spital! Este povestea unui tanar din localitatea constanteana Cernavoda, care a ajuns la urgenta pe picioarele lui, iar acum este in coma de aproape doua luni. Parintii tanarului sustin ca medicii nu le spun ce se intampla cu fiul lor si, in plus, ii acuza ca nu ar fi avut grija de el, iar din aceasta cauza acum corpul lui este plin de rani. Reprezentantii spitalului sustin insa ca la sosirea la spital, infectia tanarului se imprastiase in tot corpul, iar acum prognosticul este unul rezervat. Problemele lui Ionut… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Constanta a suferit intr-o singura luna 7 operatii la gat si la plamani, in urma unei infectii la masea. Barbatul este acum in coma indusa iar familia spune ca medicii ar fi vinovati pentru ca starea lui s-a agravat. Un tanar din Constanta este internat in stare grava la Spitalul Judetean…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza marti dimineata ca circulatia rutiera este oprita pe DN 1R, intre localitatile Belis si Poiana Horea, in judetul Cluj, din cauza mai multor copaci care au cazut pe carosabil la kilometrul 34+037 metri, ca urmare a vantului puternic. Zona este semnalizata…

- CNAIR anunța ca reincep lucrarile de reabilitare a podului de la Cernavoda, de pe Autostrada Soarelui. In acest context, circulația rutiera va fi inchisa, pe sensul spre litoral, la kilometrul 157 + 600. "Astfel, circulația autovehiculelor va fi inchisa pe sensul București - Constanța, traficul desfașurandu-se…

- Incepand de luni, 20.02.2023, ora 15:00, se vor institui restricții de circulație pe podul de la Cernavoda (km 157 + 600), in vederea continuarii lucrarilor de reabilitare. Astfel, circulația autovehiculelor va fi inchisa pe sensul București – Constanța, traficul desfașurandu-se deviat, in ambele direcții,…

- Luni, 20.02.2023, incepand cu ora 15:00, se vor institui restricții de circulație pe podul de la Cernavoda (km 157 + 600), in vederea continuarii lucrarilor de reabilitare. Astfel, circulația autovehiculelor va fi inchisa pe sensul București – Constanța, traficul desfașurandu-se deviat, in ambele direcții,…

- In primavara anului trecut, cand au inceput lucrarile la linia de rulare a tramvaiului de pe strada Henry Ford, primarul Craiovei spunea: „Lucrarile au loc in urmatoarele șapte luni și urmeaza sa se finalizeze exact in luna in care noile tramvaie de la Pesa vor fi aduse la Craiova“. Cum lucrarile au…

- Parintele Paveliu a lasat in urma sa trei biserici, din care doua au devenit intre timp monumente istorice ale Constantei. Este vorba despre "Adormirea Maicii Domnului ndash; I" si "Sfantul Gheorghe" Pentru ca a participat activ in timpul Primului Razboi Mondial, fiind mobilizat la Spitalul Militar…

- O situație revoltatoare de neglijența s-a petrecut la Spitalul de Copii „Victor Gomoiu” din Bucuresti unde o fetița de numai un an s-a ales cu corneea arsa. Fetița si tatal ei au fost lasați sa astepte consultul intr-un container in care functiona uitata o lampa cu ultraviolete, folosita pentru sterilizare.Abia…