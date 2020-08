Stiri pe aceeasi tema

- Gest emoționant in memoria lui Beniamin, tanarul care a fost ucis de un om al strazii, in Satu Mare. Apropiații i-au aprins cateva lumanari pe strada, in locul in care și-a pierdut viața, iar mesajele de doliu nu au intarziat sa apara.

- Criminalul din Satu mare care a luat viața unui tanar de pe strada, dupa ce l-a injunghiat mortal, ar fi primit 75 de amenzi in 10 ani de zile. Niciuna dintre ele nu a fost platita in tot acest timp.

- Criminalul tanarului de 29 de ani din Ardud, și-a recunoscut fapta. Acesta va fi dus in fata judecatorului de drepturi și libertați, cu propnere de arestare preventiva. Incidentul a avut loc vineri (28 august) seara, in plina strada, in centrul municipiului Satu Mare. Beniamin O., un tanar de 29 de…

- Muhamed Iman Mustafa (28 de ani) a fost adus de politisti, luni seara, la Cluj-Napoca. Dupa ce a înjunghiat-o, în noaptea de duminica spre luni, în jurul orelor 3 dimineata, pe fosta sa iubita, s-a suit în masina si a plecat la casa parinteasca…

- Muhamed Iman Mustafa, 28 de ani, suspectat ca si-a injunghiat fosta iubita, a fost adus de politisti, luni seara, la Cluj-Napoca, iar acesta a recunoscut fapta in fata anchetatorilor, potrivit Adevarul.Barbatul a ucis-o din gelozie pe Ioana Valentina Catargiu, 30 de ani, in noaptea de duminica spre…

- Annamaria Takacs, mama copilului Takacs Gyorgy, in varsta de 8 ani, injunghiat de mai multe ori in inima de catre tatal sau Takacs Gyorgy, se declara șocata ca fostul ei soț a umblat trei zile cu cadavrul copilului in mașina, transmite publicatia locala Ziarul Clujean.Annamaria Takacs, mama copilului…

- Barbatul de 46 de ani este acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal si de violenta în familie în modalitatea omorului calificat. Conform unor surse din acheta, el si-ar fi recunoscut fapta, însa nu a putut sa spuna ce l-a determinat sa…

- Criminalul din Mehedinți a fost audiat mai bine de doua ore de procurori și, potrivit unor informații pe surse, acesta și-ar fi recunoscut fapta. Eliberat condiționat, Ion Turnagiu fusese condamnat pe viața, dupa ce omorase cinci oameni. El a incendiat-o pe fata de 17 ani, pe care o cunoscuse pe internet.