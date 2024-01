El este cel mai ravnit burlac din familia regala spaniola Pablo Nicolas Urdangarin y de Borbon are 23 de ani și este jucator profesionist de handbal. El este fiul Infantei Cristina a Spaniei și al lui Inaki Urdangarin. Despre tanar, presa internaționala scrie ca ar fi cel mai ravnit burlac din familia regala spaniola. Numeroase domnișoare suspina cu gandul la el, insa inima sa este deja data. Pablo și-a asumat recent relația pe care o are, deja de un an de zile, cu o studenta la medicina. Johanna Zott este numele tinerei care l-a cucerit. Se pare ca relația lor este una deja serioasa, iar cei…