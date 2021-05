Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Maramureș a fost gasit mort cu doua cuțite infipe in piept, in fața unui local. Faptașul a fost prins de polițiști la cateva ore dupa și dus la audieri. Este vorba despre un tanar de 34 de ani, pe nume Radu Farcaș.El era necasatorit și muncea cu ziua la palincaria unde a fost gasit fara…

- Vineri, 16 aprilie, in jurul orei 20.00, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați cu privire la un accident rutier soldat cu o victima, produs pe D.N.18. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca doua autoturisme au intrat in coliziune. Acestea erau conduse de catre un barbat de 62 ani respectiv…

- Un accident rutier, in care au fost implicate cinci persoane, dintre care doua au ajuns la spital pentru investigații medicale, s-a produs marți la intersecția DN 17 cu DJ 172, intre localitațile Șintereag și Beclean. La locul accidentului au intervenit Garda de Intervenție Beclean și un echipaj SAJ…

- Miercuri, 17 martie, ora 14.25, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 1C, pe raza localitații Bușag. ”La fața locului polițiștii au constatat faptul ca o autoutilitara condusa de un barbat de 40 ani din Satu Mare, a intrat in coliziune cu un autoturism condus…