Stiri pe aceeasi tema

- The Strategic Communication Group (GCS) announced that 12 people infected with the novel coronavirus have died in the last 24 hours in Romania, thus taking the death toll countrywide to 2,038 people. According to GCS, those who died are seven men and five women, admitted to hospitals in Arges, Bistrita-Nasaud,…

- „Sangele apa nu se face”, intrucat credința a reprezentat, de-a lungul istoriei, liantul care a pastrat unit poporul roman, iar simbolul acesteia au fost icoanele. O moștenire valoroasa, in licitație, este reprezentata de icoanele din colecția artistei Cecilia Cuțescu-Storck, prima femeie din Europa…

- Interul dreapta de 31 de ani are o bogata experiența internaționala. Galațiul se intarește pentru promovarea in prima liga Patricia Vizitiu va imbraca in sezonul viitor tricoul formației CSM Galați. Vizitiu a trecut pe la cele mai galonate echipe din Romania, trecandu-și in CV cele mai importante nume:…

- Un barbat care ar fi racolat o minora prin metoda „Loverboy”, cu promisiunea ca isi vor intemeia o familie si se vor stabili in Franta, a fost retinut de procurorii DIICOT Valcea, fiind acuzat de trafic de persoane, scrie Agerpres.DIICOT arata ca, in perioada 2017 - 2020, inculpatul C E a racolat o…

- ..achizitiile care i-au dat de gol au fost vilele scumpe și masinile de lux. Vile, terenuri si masini de lux achizitionate de membrii unei grupari din judetul Valcea, specializate in fraude informatice si trafic de droguri, au atras atentia procurorilor DIICOT. Gruparea a reusit sa stranga sume uriase…

- Procurorii DIICOT au facut joi 31 de perchezitii pe raza judetelor Ilfov, Valcea si a municipiului Bucuresti, pentru destructurarea unui grup infracțional specializat in trafic de droguri, trafic international de droguri, frauda informatica si spalare de bani. Membrii gruparii sunt suspectați ca au…

- Lucrurile incep sa se reașeze ușor, ușor in handbalul romanesc, iar acest lucru se observa și dupa ultimul discurs al lui Alexandru Dedu, președintele Federației Romane de Handbal. Acesta a vorbit dupa ședințele din aceasta saptamana despre mai multe subiecte importante, precum inchiderea sezonului…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, s-a aflat, sambata, in vizita la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, unde in ultimele zile s-au inregistrat mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul cadrelor medicale. Nelu Tataru a precizat ca nu trebuie sa ne gandim inca la masurile de relaxare,…