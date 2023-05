Stiri pe aceeasi tema

- Echipa germana Bayern Munchen a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-0, formatia Hertha Berlin, in etapa a 30-a din Bundesliga. Bavarezii au revenit pe primul loc al clasamentului.Bayern s-a impus cu 2-0 prin golurile marcate in a doua parte a reprizei secunde. Serge Gnabry a deschis scorul…

- Irina Bara a invins-o pe Andreea Mitu si s-a calificat in finala turneului ITF de la Koper (Slovenia), cu premii de 60.000 de dolari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Echipa italiana AS Roma a invins joi seara, pe teren propriu, formatia olandeza Feyenoord Rotterdam, cu scorul de 4-1, calificandu-se in semifinalele Ligii Europa, anunța news.ro.La Roma, echipa locala a deschis scorul in minutul 60, prin Spinazzola, apoi romanii au avut un gol anulat de decizia…

- Volei Alba Blaj s-a calificat in finala Diviziei A1, dupa victoria obținuta in Sala „Giulești”, scor 3-1 (25-20, 26-24, 22-25, 25-19), in al doilea meci al semifinalei cu Rapid București. Jocul a fost la discreția deținatoarei titlului, care a controlat ostilitațile (in setul secund, gazdele au reușit…

- Echipa FC Nantes a invins, miercuri seara, cu scorul de 1-0, formatia Olympique Lyon, si s-a calificat in finala Cupei Frantei. FC Nantes este detinatoarea titlului, potrivit news.roUnicul gol al meciului a fost marcat de Blas, in minutul 57. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Volei Alba Blaj s-a calificat in cea de-a patra finala continentala din istorie și va juca pentru Cupa CEV in 5 și 12 aprilie cu reprezentanta Italiei, Savino Scandicci. O dubla victorie contra rivalei CSM Targoviște, dupa 3-0 in Dambovița, saptamana trecuta, a fost 3-1 (25-21, 25-23, 19-25, 25-20).…

- Napoli, liderul din Serie A, s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Eintracht Frankfurt cu scorul de 3-0 (1-0), miercuri seara, pe Stadionul „Diego Maradona”.

- Campioana Moldovei a invins Partizan Belgrad cu scorul general 3-2, calificandu-se in optimile de finala ale Europa Conference League. Sheriff este prima echipa moldoveneasca, care a reușit performanța de a se califica in optimile de finala ale unei competiții europene.