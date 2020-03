EIA se asteapta pe plan global la o scadere a consumului de titei, in urma extinderii rapide a epidemiei

Stiri pe aceeasi tema

- Cererea globala de titei ar urma sa scada cu 910.000 barili pe zi (bpd) in primul trimestru din acest an, a estimat Agentia Internationala a Energiei (EIA), deoarece extinderea rapida a epidemiei de coronavirus (Covid-19) a redus activitatea economica si calatoriile, sporind spectrul unei recesiuni…

- Uniunea Europeana va suspenda reglementarea prin care se cere companiilor aeriene sa opereze majoritatea zborurilor programate, altfel isi pierd dreptul asupra sloturilor de pe aeroporturi, pentru a le ajuta dupa ce epidemia de coronavirus (Covid-19) s-a extins, a declarat marti presedintele Comisiei…

- Cererea mondiala de petrol va inregistra in acest an prima sa contractie de dupa 2009, in conditiile in care activitatea economica mondiala va stagna din cauza coronavirusului, a anuntat luni Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Aceasta revizuire semnificativa…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut in februarie, dupa patru luni de crestere succesiva, in urma declinului pretului uleiurilor vegetale, al carnii si al cerealelor, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.…

- Cererea mondiala de petrol ar urma sa scada pentru prima data dupa criza financiara din 2009, din cauza epidemiei cu coronavirus Cererea mondiala de petrol ar urma sa scada in primul trimestru al acestui an din cauza epidemiei de coronavirus din China, prima diminuare inregistrata dupa criza financiara…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) se asteapta pe plan global la o cerere mai scazuta pentru titei in 2020, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, si a anuntat ca productia sa a scazut semnificativ in ianuarie, fiind implementat noul pact privind limitarea furnizarii, transmit DPA si…

- Xerox, unul din cei mai mari producatori de fotocopiatoare, a majorat oferta de cumparare a HP Inc de la 22 la 24 de dolari pe actiune, dupa ce tentativa precedenta de achizitionare fusese respinsa de producatorul american de PC-uri, transmite Reuters. In 5 noiembrie, Xerox a inaintat o oferta…

- Turcia spera sa atraga in acest an un numar de aproximativ 58 de milioane de turisti straini si totodata mizeaza pe venituri din turism de peste 40 de miliarde dolari, a declarat luni ministrul turc al Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, transmite Reuters. Oficialul mentionat a precizat ca abia…