- Carabinierii din Italia au gasit 8 milioane de euro ingropați in curtea unei familii din Italia. Din primele informații, o parte din suma ar fi provenit din Romania. Cuplul casatorit a fost arestat fiind acuzat ca a coordonat o vasta rețea de evaziune fiscala.Frauda uriașa a fost descoperita in urma…

- Transportul aerian de pasageri a crescut de trei ori in primul semestru din 2022, de la 2,997 milioane la 8,936 milioane pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cei mai mulți au zburat din Romania spre Italia, Marea Britanie și Germania.

- ”Asa cum a anuntat Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, in data de 19 iunie, Pasajul rutier Unirii se redeschide circulatiei inainte de inceperea noului an scolar. Dupa 77 de zile de munca, fara niciun fel de intarziere, lucrarile de punere in siguranta a celui mai important obiectiv de infrastructura…

- Numarul refugiatilor proveniti din Ucraina care au ajuns in alte tari din Europa ca urmare a invaziei ruse declansate in urma cu mai bine de jumatate de an a depasit miercuri sapte milioane, potrivit statisticilor actualizate zilnic de Agentia Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), transmite Agerpres.…

- Vanzarile in restaurante au crescut cu 36,3%, in prima parte a anului, la 606,02 milioane lei, de la 444,5 milioane lei in primul semestru al anului trecut. ”Performanta excelenta la nivel de venituri totale si profitul net din al doilea trimestru au ajutat la recuperarea partiala a pierderilor Grupului…

- Organizatorii UNTOLD estimeaza ca din totalul participanților, 25% sunt din județul Cluj, 15% din strainatate, iar restul de 60% venind din toata Romania. Și anul acesta, au fost prezenți participanți din peste 100 de țari ca Germania, Franța, Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Italia, Israel și SUA…

- Peste 38 de milioane de persoane din Europa nu-si permit sa plece in concediu o saptamana, in ciuda faptului ca sunt angajate, a declarat Confederatia Sindicatelor Europene. Confederatia Sindicatelor Europene a mentionat Romania, Grecia si Lituania drept statele UE in care o majoritate a angajatilor…