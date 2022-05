Stiri pe aceeasi tema

- Prima semifinala „Romanii au talent” sezonul 12 va avea loc in aceasta seara, 13 mai, la Pro TV. 12 concurenți lupta pentru un loc in marea finala, de pe 27 mai. 14 ediții de preselecții, sute de concurenți care au urcat pe cea mai mare scena a talentului pentru a demonstra ceea ce pot și DA-uri care…

- WRS, reprezentantul Romaniei la Eurovision, s-a calificat in finala competitiei muzicale, care va avea loc sambata, la Torino. El a interpretat melodia „Llamame”. Romania a intrat, joi, in a doua parte din cea de-a doua semifinala, alaturi de Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan,…

- Vineri, 6 mai, a fost ultima ediție de preselecții de la „Romanii au talent!” 2022. Din peste 300 de concurenți, jurații au ales doar 24 sa mearga in continuare in semifinale. Cea mai mare și libera scena din Romania și-a aprins, aseara, luminile pentru ultima data in etapa preselecțiilor. Cu gandul…

- Consilierii localii au pe masa astazi 44 de proiecte de hotarare. Primele propuneri prevad acordarea cetateniei de onoare – printre altii, profesorului Cristian Dragomir (post-mortem) si artistului Aurel Niamtu, cel care a luat Golden Buzz la „Romanii au talent" in editia de acum doua saptamani. Pe…

- Martina Meola, 8 ani, a primit Golden Buzz de la Smiley și Pavel Bartoș la Romanii au Talent, și merge mai departe.Fetița a cantat la pian și a avut o atitudine dezinvolta.Micuța Martina a inceput sa cante de cand avea cinci anișori. A luat cursuri de pian dupa ce a intrat intamplator intr-o școala…

- Martina Meola a primit Golden Buzz de la Pavel Bartos si Smiley, in cadrul editiei de vineri seara, 18 februarie, a emisiunii "Romanii au talent" si merge direct in semifinala: "Socant a fost cat de bine canta la varsta de 8 ani " "E ca si cum te ai uita la o cometa "Martina are 8 ani si este din Republica…

- Martina Meola, in varsta de 8 ani, a facut spectacol pe scena „Romanii au talent”, in ediția de vineri seara, 18 februarie. Pentru talentul ei, fetița a primit Golden Buzz din partea lui Smiley și Pavel Bartoș, care au trimis-o direct in semifinale. Dupa ce s-a jucat timp de un an cu un pian de jucarie,…

- Sambata seara a avut loc semifinala Eurovision, in care 20 de participanți au concurat pentru a obține un loc in finala care va decide cine va reprezenta Romania la Eurovision 2022. Printre cei zece finaliști se afla și doi buzoieni: Dora Gaitanovici și Wrs, care au uimit juriul cu piesele lor. In semifinala,…