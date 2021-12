Mulți se intreaba care sunt cei mai bogați sportivi din istorie. Intr-un clasament oficial se afla și nume de care, cu siguranța, n-ați auzit niciodata. Vince McMahon (1.9 miliarde dolari) Sportivul ce a promovat wrestlingul la nivelul de sport rege in Statele Unite, Vince McMahon este, la 76 de ani, inca activ in lumea afacerilor. Vince este proprietarul WWE (World Wrestling Entertainment), celebra liga de lupte in care, anual se invarte un miliard de dolari. Tiger Woods (1.8 miliarde dolari) Jucatorul de golf a fost unul dintre cei mai mari caștigatori in sport ai tuturor timpurilor. A dominat…