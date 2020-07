Stiri pe aceeasi tema

- Studenți din Tuscaloosa, Alabama, diagnosticați cu COVID-19 organizeaza "petreceri Covid", ca parte a unui joc de a se infecta reciproc cu coronavirus, relateaza ABC News.„Ei pun bani intr-un borcan și incearca sa ia coronavirusul.

- Numeroase tari si-au lansat aplicatii de detectare si localizare a persoanelor cu simptome ale bolii COVID-19, insa Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) doreste sa vina in sprijinul celor care nu dispun de mijloace pentru a dezvolta astfel de programe.Bernardo Mariano, de la OMS, a declarat…

- Armata franceza afirma ca nu a primit nicio semnalare in legatura cu vreo maladie asemanatoare cu Covid-19 din partea sportivilor militari francezi, la revenirea acestora de la Jocurile Militare Mondiale de vara care au avut loc in octombrie 2019 la Wuhan, reactionand astfel la afirmatiile unei sportive…

- Pe lânga mari probleme de sanatate, Covid -19 creaza mari probleme economice. Riscul sa apara o recesiune globala profunda este foarte mare, scrie Lucian Croitoru pe blogul BNR. Este un șoc care reduce oferta, în special prin șocul asupra forței de munca, prin îmbolnaviri sau prin…

- Anna Wintour trece prin momente delicate dupa ce fiul sau, Charles Shaffer, in varsta de 35 de ani a fost testat pozitiv cu Covid-19. Charles Shaffer lucreaza ca medic intr-un spital din New York, la unitatea de terapie intensiva, și dupa diagnosticarea cu coronavirus acesta s-a izolat de soția sa…

- Populația Republicii Moldova are cel mai mult incredere in Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale in lupta și gestionarea situației create de virusul Covid-19. Cel puțin asta arata datele unui sondaj realizat de compania IMAS.

- Cetateni speriati au distrus un centru de tratament pentru COVID-19 nou infiintat in capitala economica Abidjan a Cote d'Ivoire, spunand ca le va contamina cartierul, relateaza dpa, citata de Agerpres. Locuitorii au ars si au distrus corturi si structuri ale centrului de tratament infiintat in suburbia…

- La ora actuala, in judetul Alba, au fost identificate 33 cazuri pozitive COVID-19. 11 din cele 33 de cazuri sunt inregistrate intr-o comuna din județ, avand legatura epidemiologica intre ele, astfel incat, ca urmare a anchetei epidemiologice, specialiștii DSP au propus CJSU intensificarea masurilor…