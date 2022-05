Miercuri dimineața a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din 16-imile de finala ale EHF European Cup (fosta Challenge Cup), faza a competiției in care a intrat și CS Minaur Baia Mare, grație locului III ocupat in ultima ediție din Liga Zimbrilor. |n urma tragerii la sorți, echipa noastra va intalni in turul III echipa cipriota Parnassos Strovolou, primul meci urmand sa aiba loc la Nicosia, iar al doilea in Baia Mare (asta in cazul in care cele doua cluburi nu vor conveni altceva sau daca nu vor exista probleme legate de Covid-19). Pentru Minaur, echipa din Strovolou nu este deloc o necunoscuta,…