Lupte – Ionuţ Erick Pătru, ­campion european, Andreea Ştefania ­Iordache, vicecampioană De curand, sportivii secției de Lupte a Clubului Sportiv Petrolul Ploiești au reprezentat cu onoare Romania la Campionatul European de Lupte, obținand rezultate istorice! Astfel, Patru Ionuț Erick a devenit campion european la categoria 85 kg, la Greco-Romane, el fiind fiul soților antrenori Andreea și Ionuț Patru, care se ocupa de pregatirea sa și la club. CS Petrolul Ploiești are și o vicecampioana europeana la Lupte Libere feminine, pe Iordache Andreea Ștefania, la categoria 50 kg, care a luptat la aceasta categorie la doar 13 ani! Campionatul European de Lupte categoria de varsta U15 a avut… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

