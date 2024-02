Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…

- „Nu am vazut inca nicio dovada de planificare serioasa pentru o astfel de operațiune, iar desfașurarea unei astfel de operațiuni acum, fara planificare și fara gandire, intr-o zona in care sunt adapostiți un milion de oameni, ar fi un dezastru”, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant adjunct al…

- Egiptul a respins acuzațiile potrivit carora nu a menținut securitatea frontierei sale cu Fașia Gaza, ceea ce a dus la contrabanda cu arme in enclava.Șeful Serviciului de Informații de Stat al Egiptului, organul de presa al guvernului egiptean, a dat vina pe "liderii israelieni extremiști care cauta…

- A deal has been reached to deliver medicine and other humanitarian aid to residents of Gaza in exchange for medicine being provided to hostages held by Hamas since its October 7 attack on Israel, according to the government of Qatar, according to Bloomberg. The supplies are to be flown into Egypt on…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a facut duminica, 10 decembrie, apel catre combatantii Hamas sa depuna armele in cel mai scurt timp, afirmand ca in ultimele zile s-au inregistrat numeroase capitulari ce anunta „inceputul sfarsitului” pentru miscarea islamista palestiniana. Aproximativ 18.000…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a transmis duminica presedintelui rus Vladimir Putin ''nemultumirea'' sa fata de votul Rusiei in Consiliul de Securitate al ONU in favoarea unei incetari a focului intre Israel si miscarea terorista palestiniana Hamas in Fasia Gaza, transmit AFP si Reuters.

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene anunțat numarul ostaticilor deținuți de gruparea terorista Hamas in Fașia Gaza a ajuns a ajuns la 138, in timp ce autoritațile sanitare ale Hamas din enclava afirma ca bilanțul morților in urma atacurilor israeliene a crescut la 16.248, dintre care peste 7.000…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi in cele din urma judecat ca un criminal de razboi din cauza ofensivei in curs a Israelului in Fasia Gaza si a criticat totodata tarile occidentale care sprijina Israelul, cerand totodata o reforma…