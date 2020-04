Egipt: Mai mulţi militari egipteni ucişi şi răniţi într-o explozie în Peninsula Sinai Armata egipteana a informat despre uciderea sau ranirea a zece militari in urma exploziei unei bombe care a lovit joi un vehicul blindat in provincia Sinai din nordul tarii, informeaza Reuters si dpa.



Printre victimele exploziei produse la sud de orasul Bir al-Abd se numara doi ofiteri si opt soldati, a declarat un purtator de cuvant pe pagina de Facebook a armatei egiptene, fara a specifica cate persoane au fost ucise si cate au fost ranite.



"Fortele armate confirma continuarea actelor de combatere a elementelor teroriste pentru a pastra securitatea si stabilitatea natiunii",

Sursa articol si foto: agerpres.ro

