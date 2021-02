Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul Pfizer/BioNTech impotriva coronavirusului are o eficienta de 94%, potrivit unui studiu efectuat in Israel pe mai mult de un milion de persoane vaccinate, realizat de principalul furnizor de servicii de sanatate din Israel, Clalit, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Cercetatorii au testat…

- Cercetatorii de la centrul medical Ichilov din Tel Aviv au anunțat ca au descoperit un medicament medicament pentru Covid-19, cu eficiența de 95%, in urma unui studiu preliminar. Profesorul Nadir Arber, de la Centrul pentru Prevenirea Cancerului din cadrul spitalului, a testat un medicament dezvoltat…

- La inceputul acestui an, au fost aprobate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) vaccinuri care și-au dovedit eficiența și siguranța impotriva COVID-19, iar campania de vaccinare a inceput cu succes și in Romania. In continuare este important de urmarit cat de protejata este populația vaccinata din…

- Epidemiologul Emilian Popovici, despre vaccinul contra COVID: Eficiența mai mare decat cea raportata. Medicul epidemiolog Emilian Popovici vine cu vesti bune, in timp ce tulpina noua COVID se extinde si spune ca eficiența vaccinului COVID-19 in Israel este mai buna decat anunțase compania. “Pe fondul…

- Potrivit unui studiu israelian, persoanele care au primit a doua doza de vaccin Pfizer au inregistrat o creștere de 6 pana la 12 ori a cantitații de anticorpi impotriva Sars-Cov-2, informeaza dcnews.ro.Cercetatorii din Israel au efectuat un studiu pentru a afla care este nivelul de anticorpi ...

- "Am inceput campania de vaccinare, dar nu se ridica la nivelul asteptarilor, nu transmite informatii legate de vaccin. Nu discutamm de compozitia vaccinului, despre cum actioneaza, despre ce efecte poate produce. Aceste subiecte nu fac parte din campania de informare. Profesionistii din sanatate trebuie…

- Israel, o tara cu 9 milioane de locuitori, a depasit luni 3.000 de decese de COVID-19 si continua sa nu poata sa stabilizeze curba infectarilor, inregistrand peste 1.700 de contagieri zilnice, relateaza EFE. Ministerul Sanatatii a informat luni despre 1.720 de cazuri in ultimele 24 de ore si a 3.003…

- O analiza finala a studiului de faza 3 a vaccinului anti-COVID produs de Pfizer și BioNTech arata ca acesta a fost 95% eficient in prevenirea infecțiilor, chiar și la adulții in varsta, și nu a cauzat probleme serioase de siguranța, a declarat compania miercuri, potrivit CNN.