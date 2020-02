Efectul pervers al populismului de partid și de stat Sorin Roșca Stanescu Doua cercetari de piața extrem de recente ridica PNL la cote nemaipomenite de popularitate, de incredere și de eligibilitate. Este exclus ca ambele institute specializate in sondaje politice sa se inșele. Sau sa ne inșele pe noi in mod deliberat. Pornind de la aceasta premiza, este util sa analizam ce anume a The post Efectul pervers al populismului de partid și de stat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD va sesiza, luni, Curtea Constituționala asupra proiectelor pe care Guvernu Orban și-a asumat raspunderea: modificarea legilor justiției și abrogarea OUG 51 privind transporturile, potrivit Antena 3. Președintele Camerei Deputaților a spus ca guvernarea PNL este una „abramburistica”.…

- Președintele Klaus Iohannis și-a prezentat, marți, in plenul Consiliului Superior al Magistraturii, realizarile legate de Justiție și a dat asigurari ca niciodata nu vor mai exista protocoale secrete, dupa cum nici politicul nu va mai intra „cu bocancii in justiție”. „Acea etapa cu protocoalele s-a…

- In cazul in care Romania ar fi atacata de Rusia cei mai multi dintre germani si francezi nu ar fi de acord ca tarile lor sa intre intr-un razboi pentru noi. Potrivit unui studiu international realizat de institutul britanic de cercetare de piata si analiza YouGov si care a chestionat un numar de 2034…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, la finalul ședinței CSAT, ca mama Luiziei Melencu va fi primita la Palatul Cotroceni de un consilier prezidențial. Intalnirea va avea loc vineri a anunțat președintele Klaus Iohannis. Monica Melencu a solicitat duminica, in ziua alegerilor prezidențiale…

- Mihai Fifor, secretarul general al PSD, ii da dreptate colegei sale Gabriela Firea, dupa ce a spus ca se delimiteaza clar de cei care l-au bagat pe ușa din dos pe Gabriel Oprea in Comitetul Executiv al PSD. Mihai Fifor susține ca reconstrucția PSD nu poate fi facuta cu oameni care „nu mai au nimic…

- Este record in Diaspora. Romanii s-au mobilizat mai mult fața de primul tur și au venit la urne. Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 18.00 au votat la sectiile deschise in strainatate cu 25% mai mulți romani fața de primul tur la prezidențiale. Concret, peste 300.000 de romani…

- Sorin Roșca Stanescu Așa este. Ludovic Orban face febra musculara. Semnand non stop decizii de demitere. Un numar uriaș de posturi vacante urmeaza sa fie puse la dispoziția PNL. Apoi vor fi imparțite in baza unui algoritm politic netransparent partidelor, baronilor locali și parlamentarilor de care…

- Peste 91.000 de romani au votat vineri pana la ora 19.30, in prima de zi din cele trei dedicate votului in Diaspora pentru alegerea președintelui Romaniei. Dintre aceștia peste 56.000 au votat la secții. Cei mai mulți s-au prezentat in secțiile din Chișinau, Bruxelles și Roma. In Italia, Germania si…