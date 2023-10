Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile in Israel au fost scoase din oferta. ”Israelul a fost anulat. Era clar ca nu mai merge. Acum doua saptamani, colegi optimisti spuneau ca se vor relua (vacantele) peste o luna. Nu se reiau peste o luna pentru ca este o poveste de lunga durata. Au mai renuntat din Iordania, in primul rand din…

- Romanii au renuntat la vacante in Egipt si Iordania, temandu-se de razboiul din Israel, unde vacantele au fost anulate, a declarat Alin Burcea, proprietarul touroperatorului Paralela 45. Acesta se afla in Antalya, o destinatie de vacanta extrem de cautata de romani, care insa s-a scumpit anul acesta,…

- Un numar de 430.000 de romani au venit in Antalya in vacanta in acest an, fata de recordul din anul 2019 (270.000 de turisti romani), afirma Alin Burcea, proprietarul touroperatorului Paralela 45, care citeaza informatiile oferite de Aeroportul din Antalya. El sustine ca e greu de crezut aceasta cifra,…

- ”Am vazut cifrele, ieri am fost la targ de turism aici in Antalya, la care au participat hotelieri turci cu touroperatori de aici. Anul trecut era mai mare. Nu intelegeam de ce trebuie sa se vada turcii intre ei, insa litoralul turcesc pe aceasta zona are vreo 300 de kilometri. Si ieri am primit cifrele:…

- Ieri, ministrul Apararii, Angel Tilvar, a declarat ca Armata se afla in plin proces de modernizare si transfomare si a atins deja, “in multe dimensiuni”, standardele NATO, potrivit Agerpres. “In acest moment, Armata se afla in plin proces de modernizare si transformare reusind sa atinga deja, in multe…

- Naționala U18 a Romaniei, pregatita de Ion Marin (68 de ani), a fost invinsa clar de Portugalia, scor 0-5, in primul meci disputat in cadrul Turneului celor 4 națiuni, organizat in Spania. Spania - Romania se joaca sambata, 14 octombrie, de la 19:00Romania - Turcia se disputa luni, 16 octombrie, de…

- Achizitia cuprinde 60.000 tone de grau din Romania, care va fi livrat in perioada 10-20 noiembrie, si 110.000 tone de grau din Romania si Bulgaria, care va fi livrat in perioada 21-30 noiembrie.Graul european continua sa fie preferat in Egipt, in conditiile in care un plafon de pret neoficial afecteaza…

- Presedintele ucrainean Volodmir Zelenski considera ca nu exista o altenativa pentru pace, el precizand, in discursul de sambata, ca este important ca Rusia sa vada sprijinul international pentru Ucraina si pentru o viata normala, scrie news.ro.“Grecia s-a alaturat declaratiei G7 privind garantiile…