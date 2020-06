Efectele inundațiilor. Termocentrala Mintia se oprește pentru că nu are cărbune. Peste 4.000 de apartamente din Deva, fără apă caldă Peste 4.000 de apartamente din Deva au ramas fara apa calda pentru cateva zile, iar termocentrala Mintia se oprește pentru ca nu are carbune. De asemenea in mai multe localitați se lucreaza in permanența la rezolvarea avariilor.„Probleme sunt și la Lupeni, unde la mina, ieri, a intratapa și cel puțin 4-5 zile va dura pana evacuam apa din subteran și repuneminstalațiile in funcțiune. Nu o sa mai am carbune și daca nu mai am carbune, numai pot furniza cel puțin saptamana viitoare apa calda pentru Deva. Suntconsecințe in lanț, in tot județul, nu doar in Valea Jiului. Cel tarziu sprejoi o sa normalizam… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

