Efectele Covid-19 după vindecare. OMS Europa: Simptomele se resimt chiar și după trei luni Unele persoane care au avut coronavirus resimt simptomele bolii chiar și dupa trei luni de la vindecare. OMS Europa semnaleaza faptul ca unul din 10 pacienți are simptome de coronavirus și dupa 12 saptamani de la vindecare. Conform EFE și Agerpres , proape un sfert dintre bolnavi continua sa prezinte simptome si la o luna dupa ce au depasit boala. Printre principalele simptome resimțite se numara durerile musculare, durerile in piept, problemele respiratorii și pierderile de memorie. Potrivit unui raport asupra bolii COVID de lunga durata, prezentat de Observatorul european pentru sisteme si politici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

