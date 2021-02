Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de valori de la Amsterdam a devansat-o pe cea de la Londra in luna ianuarie, devenind cel mai important centru european de tranzactionare a actiunilor, in contextul in care Brexitul a fortat investitorii din Uniunea Europeana sa foloseasca platforme din interiorul blocului comunitar, transmite…

- Regatul Unit refuza sa acorde ambasadorului Uniunii Europene la Londra un statut diplomatic veritabil si creeaza astfel tensiuni puternice dupa divortul recent al celor doua parti, dezvaluie BBC, relateaza Reuters potrivit news.ro. Regatul Unit a parasit in mod oficial Uniunea Europeana la…

- Peste 100 de vedete britanice, de la artisti pop si rock, precum Ed Sheeran, Sting si Roger Waters (Pink Floyd), pana la nume importante din muzica clasica, printre care dirijorul Simon Rattle, au tras un semnal de alarma cu privire la turneele in Europa ale artistilor din Marea Britanie, in pericol…

- Prim-ministrul scotian subliniaza ca Brexit-ul s-a facut contrar vointei scotienilor, care s-au opus in majoritate acestui pas la referendumul din 2016. "Suferim acum un Brexit dur impotriva vointei noastre, in cel mai prost moment posibil, in mijlocul unei pandemii si al unei recesiuni economice",…

- Negocierile dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie privind relatiile post-Brexit au avansat si este posibil sa se ajunga la un acord, afirma surse oficiale de la Bruxelles si Londra. Statele din cadrul Uniunii Europene se pregatesc de aplicarea unui potential acord cu Marea Britanie incepand…

- Comisia Europeana a dat luni aprobarea pentru utilizarea vaccinului COVID-19 dezvoltat in comun de compania americana Pfizer si de partenerul sau german BioNTech, fiind ultimul pas pentru a permite Europei sa inceapa vaccinarile in decurs de o saptamana, relateaza Reuters. Tari ale Uniunii Europene,…

- Uniunea Europeana vrea ca pana in 2030 pe soselele sale sa circule cel putin 30 de milioane de vehicule cu emisii zero, pentru a reduce consumul de combustibili fosili in tarile membre, conform unui proiect consultat de Reuters, informeaza AGERPRES . In cadrul strategiei care va fi publicata saptamana…

- Încheierea fara niciun acord a tranzitiei post-Brexit ar avea un impact negativ pe termen lung asupra economiei Marii Britanii, efectele fiind mult mai grave decât cele ale crizei pandemiei, a avertizat luni Andrew Bailey, guvernatorul Bancii Angliei, potrivit Reuters."Cred ca efectele…