- 636.201 cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu aproape 4.000 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 74 de noi decese și 1.111 pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile…

- Specialistii care au analizat datele oficiale arata ca autoritatile vorbesc despre un „platou” sau o stagnare a curbei infectarilor, cand, in realitate, datele arata o crestere a numarului de infectari. GCS a anuntat, duminica, 7.096 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus in ultimele…

- V. Stoica Prahova a inceput sa urce in ierarhia județelor cu o creștere semnificativa a numarului cazurilor de coronavirus, de la o rata a incidenței de 2,10 la mia de locuitori (raportata pe 6 noiembrie) – la 3,77 la mie, rata de incidența raportata ieri de catre reprezentanții autoritaților. Chiar…

- Dupa ce raportarea de ieri, legata de cazurile noi de sambata, a aratat 93 de persoane diagnosticate cu coronavirus, și astazi avem același numar anunțat de autoritațile din sanatate, pentru ziua de duminica. Astfel, bilanțul din weekend este de 186 de noi imbolnaviri de COVID, la nivelul județului…

- Cifrele OMS confirma ca izolarea generalizata și autoritara este un dezastru, transmite smartradio.ro. Cum a reușit China sa invinga Covid-19 și sa revina la normal. "Sistemul chinez este singurul care funcționeaza" Covid-19| Ce medicamente trebuie sa eviți și cum te tratezi acasa Ministrul Educației…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca situația din Romania nu este atat de critica incat sa necesite o noua carantinare generala (lockdown), din cauza numarului de imbolnaviri Covid 19. In opinia șefului statului, nu trebuie gasiți vinovați cu privire la sporirea numarului de imbolnaviri, ci soluții.…

- Direcția de Sanatate Publica București a anunțat, joi, ca incidența cazurilor de COVID-19 in Capitala, pe ultimele 14 zile, a ajuns la 2,89. Potrivit DSP, incidența cazurilor in Bucureși, calculata dupa metoda stabilita zilele trecute de Guvern este de 2,89. Datele folosite in stabilirea indicelui sunt…

- Europa Centrala a trecut aproape neatinsa de primul val pandemic, dar pe fondul relaxarii restrictiilor din vara unele tari au ajuns in punctul in care sistemul sanitar risca sa fie coplesit., relateaza Politico.