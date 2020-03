Efecte neasteptate ale COVID-19: A scazut mult poluarea, se vede cerul albastru, delfinii inoata in canalele Venetiei (Foto&video)

Unul dintre cele mai bune efecte ale pandemiei globale este faptul ca intreaga planeta "respira" un pic, nivelul poluarii fiind semnificativ mai mic decat in urma cu doua luni. Iar asta nu e tot. Animalele incep sa se plimbe in voie prin locuri altadata inundate de turisti si localnici.



La sfarsitul lunii februarie, imagini surprinse din satelit de NASA aratau o scadere dramatica a nivelului de poluare din China, cauzata in parte de incetinerea economica determinata de coronavirus.



CNN noteaza ca inchiderile fabricilor si izolarea multor milioane de oameni, precum si strazile…