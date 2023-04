Efecte ale pandemiei: Cine sunt “hikikomorii” şi în ce constă “problema 8050” In intreaga Japonie, aproape 1,5 milioane de persoane s-au retras din societate, ducand o viata ferita, in mare parte limitata intre peretii casei lor, potrivit unui nou sondaj guvernamental. Unii ies doar pentru a face cumparaturi sau pentru activitati ocazionale, in timp ce altii nici macar nu mai ies din dormitoarele lor. Acestia sunt hikikomorii sau “izolatii” din Japonia, definiti de guvern ca fiind persoane care s-au izolat timp de cel putin sase luni. Expresia a fost inventata inca din anii 1980, iar autoritatile si-au exprimat din ce in ce mai mult ingrijorarea cu privire la aceasta problema… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Japonia, la fel ca multe tari din Asia de Est, a mentinut restrictii stricte in pandemie, pana in 2022, chiar si in vremea in care in alte locuri din lume se experimenta deja "convietuirea cu Covidul".Japonia si-a redeschis granitele pentru vizitatorii straini abia in octombrie anul trecut, punand…

- Aproape 1,5 milioane de persoane traiesc retrase din societate in Japonia, ducand o viața izolata, limitata in mare parte intre cei patru pereți ai casei, a aratat un recent sondaj guvernamental. Li se spune hikikomori, definiți de guvern ca fiind persoane care s-au izolat timp de cel puțin șase luni.…

- Poliția din centrul Japoniei a arestat trei persoane care au luat parte la farse intr-un restaurant cu sushi servit pe banda rulanta, potrivit CNN . Cei trei s-au filmat cand lingeau recipiente de soia și s-au postat pe internet. Actele, care par sa devina tot mai frecvente, au fost denumite online…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decis, luni, sa mentina nivelul maxim de alerta pentru pandemia de Covid-19, la trei ani dupa ce organizatia declara boala „urgenta de sanatate publica de interes global”. Expertii internationali au discutat, vineri, despre posibilitatea ridicarii urgentei…

- Organizația Mondiala a Sanatații nu vrea sub nicio forma sa renunțe la nivelul maxim de alerta al pandemiei Covid. Motivele sunt lesne de ințeles, pentru ca sfarșitul pandemiei ar spulbera și puținele vaccinari care se mai fac la nivel mondial. Intre timp, insa, media internaționala anunța copii de…

- Pandemia de COVID-19, la un pas de a fi declarata sfarșita: Cand va face OMS anunțul Pandemia de COVID-19, la un pas de a fi declarata sfarșita: Cand va face OMS anunțul Expertii internationali au inceput, vineri, discutiile referitoare la posibilitatea ridicarii urgentei de sanatate publica de interes…

- Covid nu mai ingrijoreaza romanii, deși se situeaza pe primul loc la nivel global in topul problemelor de sanatate care ii preocupa pe oameni. Potrivit rezultatelor unui recent studiu, realizat de Ipsos, cancerul, afecțiunile cardiovasculare și stresul sunt principalele probleme de sanatate pentru romani,…

- Aplicarea stricta a politicii "zero Covid" si criza care dureaza in sectorul imobiliar au tras in jos economia chineza anul trecut, cifra acesteia va fi anuntata marti. Expertii sunt de acord sa mizeze pe 2,7%, cea mai proasta performanta din 1976, in afara de 2020, anul aparitiei Covid-19. O revenire…