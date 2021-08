Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta, luni seara, ca OMV nu poate vinde actiunile de la Petrom catre o alta companie fara acordul statului roman, iar informatiile din spatiul public cu privire la preluarea de catre Gazprom sunt ”speculatii fara temei”. ”Din pacate, lansarea unor zvonuri…

- Dorin Serdean, fostul director executiv al FC Dinamo, este în posesia actiunilor care i-au apartinut lui Pablo Cortacero, a declarat, joi, Cornel Țalnar."Joia trecuta, domnul Serdean a vorbit cu Pablo Cortacero. Joia trecuta, a fost chemat în Spania ca sa-i dea actiunile. Vineri,…

- Dupa gestul lui Cristiano Ronaldo de la conferința de presa de ieri, compania Coca-Cola a inregistrat o scadere de 1,6% la bursa. Efect puternic al gestului facut de portughez, care a inlocuit sticlele de Coca-Cola, sponsor EURO 2020, cu una de apa. Site-ul marca.com scrie ca gigantul american a inregistrat…

- Agroland Agribusiness a debutat astazi pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), dupa un plasament privat pentru vanzarea de actiuni, prin care a strans de la investitori 6,07 milioane de lei. Actiunile companiei se tranzactioneaza sub simbolul bursier AAB. Fondurile atrase vor fi folosite pentru…

- Rusia va desfasura aproximativ 20 de noi formatiuni si unitati militare in apropierea granitelor sale occidentale pana la sfarsitul acestui an, ca raspuns la actiunile Aliantei Nord-Atlantice, a declarat luni ministrul rus al apararii Serghei Soigu, citat de Reuters, RIA Novosti si EFE. "Actiunile…

- In saptamana 17 – 21.05.2021, ITM Calarasi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: agricultura, comert, constructii,saloane pentru infrumusetare, servicii de administratie generala, repararea si intretinerea navelor si a barcilor, fabricarea articolelor din material plastic, fabricarea…

- BVB avea la finalul lunii martie active totale in valoare de 121 milioane lei, in crestere cu 7% fata de sfarsitul anului 2020. “Veniturile operationale BVB individual au scazut cu 27%, -2,17 milioane lei (de la 7,96 milioane lei la 5,79 milioane lei), in principal ca urmare a scaderii veniturilor din…

- Participanții la summitul NATO organizat luni la București au condamnat actele de sabotaj ale Rusiei pe teritoriul Aliantei și au anunțat ca acorda o mare atenție amenințarilor venite din est. De asemenea, șefii de stat au vorbit despre China și terorismul mondial. La summitul NATO desfașurat luni,…