Efect de lifting și rejuvenare, cu Dermapen 4, la Centrul Medical Phoenix! Ridurile fine sunt o simpla amintire! Tenul tau poate redeveni luminos, iar pielea feței iși poate recapata elasticitatea printr-o procedura simpla, total nedureroasa. Este vorba despre Dermapen 4, cu efect demonstrat și asupra vergeturilor și cicatricilor. Acestea sunt beneficiile pe care le poți obține dupa numai cateva ședințe! Odata cu inaintarea in varsta, pielea iși pierde din elasticitate și capata un aspect tern. Acest lucru se datoreaza in principal faptului ca pielea pierde din colagenul care ii asigura elasticitatea și frumusețea. Dupa 20 de ani, procentajul de colagen scade in fiecare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

