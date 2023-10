Stiri pe aceeasi tema

- Giuliei Anghelescu și Vlad Huidu au participat impreuna la America Express, noul sezon, ce se va difuza in curand la Antena 1. Cei doi sunt casatoriți de mulți ani, au impreuna doi copii și se ințeleg de minune. Invitați la Xtra Night Show, aceștia au vorbit despre experiența din show și despre cum…

- Irina Fodor implinește 35 de ani și se poate considera o femeie implinita. Pe plan personal, prezentatoarea de la Chefi la cuțite are o familie frumoasa alaturi de Razvan Fodor și fiica lor. In același timp, pe plan profesional, vedeta are numeroase proiecte. Cu ocazia aniversarii, soțul ei i-a facut…

- Un barbat din Botoșani s-a ales cu dosar penal pentru ca a condus beat. Șoferul a fost reclamat la 112 chiar de soția lui. In baza informațiilor, polițiștii l-au identificat in trafic pe șofer, l-au oprit și l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,28 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- Este zi de sarbatoare in familia Cercel și asta pentru ca Ionuț Cercel iși sarbatorește ziua de naștere. Cu ocazia acestei zile, soția lui, Sabina Cercel, i-a facut o urare cu adevarat speciala. Iata ce a postat aceasta pentru partenerul ei de viața pe conturile sale personale de pe platformele de socializare!

- Zilele trecute, Valentin Sanfira a trecut printr-o operație delicata, dupa ce s-a accidentat in vacanța, in Italia. In urma cu puțin timp, artistul de muzica populara a ținut sa ii transmita un mesaj emoționant soției sale, Codruța, care i-a fost alaturi clipa de clipa. Ce a scris cantarețul pe pagina…

- Yasmine Pascu a facut o urare speciala pentru fiica cea mare a lui Pepe, Maria, de ziua ei de nume. Soția lui Pepe este apropiata de fiicele prezentatorului de la Te cunosc de undeva și se ințelege foarte bine cu acestea. Iata ce i-a transmis vedeta Mariei Pascu, cu ocazia zilei sale de nume!

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut echipa la America Express și, de curand, au vorbit despre momentele mai dificile. Cei doi au marturisit ca au fost surprinși sa vada care este stilul de viața al localnicilor, dar de departe, cel mai greu a fost sa faca fața presiunii zilnice.

- Este zi de sarbatoare in familia lui Puya și asta pentru ca mama lui iși sarbatorește ziua de naștere. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, artistul i-a facut mamei lui o urare emoționanta. Iata ce mesaj și ce fotografie a postat cantarețul pe rețelele personale de socializare pentru cea care…