- In ziua in care a inceput Cupa Mondiala, Romania a incheiat anul 2022 cu o victorie la pas, 5-0 in amicalul cu Republica Moldova, disputat la Chișinau.Moldova - Romania 0-5. Toți marcatorii au fost diferițiElevii lui Edi Iordanescu, care veneau dupa acel 1-2 cu Slovenia, au aratat, intr-adevar, o alta…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a disputat in aceasta seara meciul amical din deplasare cu Republica Moldova, partida gazduita de stadionul "Zimbruldquo; din Chisinau.Confruntarea s a incheiat cu victoria la scor a Romaniei, cu 5 0 2 0 .Au marcat Morutan 9 , Dagus 40 , Cicaldau 61 din lovitura…

- Naționala de fotbal seniori a Romaniei și-a programat in aceasta luna doua meciuri de pregatire, in vederea campaniei de calificare la Campionatul European din 2024, care va fi gazduit de Germania. Echipa antrenata de Edward Iordanescu a pierdut prima partida, scor 1-2 cu Slovenia – disputata joi, 17…

- Echipa nationala a Romaniei a pierdut, joi, pe teren propriu, scor 1-2, meciul amical disputat impotriva nationalei Sloveniei. In meciul de pe stadionul Cluj Arena, slovenii au deschis scorul, prin Sesko, lovitura de cap in minutul 26. Cinci minute mai tarziu, Sporar a dublat avantajul oaspetilor. Dragus…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a susținut o conferinta de presa, miercuri, in care a vorbit despre viitorul sau la prima reprezentativa și despre amicalele cu Slovenia si Moldova. „Suta la suta conteaza meciul rezultatele din aceste doua meciuri amicale. Asta…

- Capitanul formației Universitatea Craiova , Nicușor Bancu, s-a accidentat in partida cu Rapid București și a sarit din schema echipei naționale a Romaniei, pentru partidele amicale cu Slovenia și Republica Moldova. Cu toate ca Bancu nu a primit un diagnostic inca, este clar ca el va sta o perioada.…

- Romania va incepe preliminariile Euro 2024 cu goalkeeperi cvasidebutanți, cu cel mult doua selecții la activ. Moldovan și Tarnovanu vor debuta in amicalele cu Slovenia și Moldova. Amicalele Romaniei din luna noiembrie:Romania – Slovenia, joi, 17 noiembrie, ora 18:30, Cluj Arena (Cluj-Napoca)Moldova…

- Slovenia a anunțat lotul pentru meciul amical cu Romania, care va avea loc pe 17 noiembrie. Amicalele Romaniei:Romania – Slovenia, joi, 17 noiembrie, ora 18:30, Cluj Arena (Cluj-Napoca)Moldova – Romania, duminica, 20 noiembrie, ora 20:30, Stadion Zimbru (Chișinau) In timp ce selecționerul Edi Iordanescu…