Educatorii și învățătorii se pensionează pe capete Conducerea Federației Sindicatelor Libere din Invațamant avertizeaza ca intram intr-o criza acuta de educatoare și invațatori din cauza pensionarilor masive din ultimele zile. Cadrele didactice se tem ca se vor imbolnavi in sistemul de predare fața in fața și nu vor sa-și asume riscurile. Multe dintre gradinițele și școlile din țara s-ar putea inchide din […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

