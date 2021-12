Educație și sprijin pentru părinții adolescenți și tineri In 2020, in județul Bacau, din totalul celor 5320 de nașteri, in 587 de cazuri mamele au avut sub 19 ani (25 dintre acestea avand mai puțin de 15 ani), conform datelor INSSE. Cadre medicale din spitale și comunitați, specialiști din domeniul asistenței sociale (DGASPC, maternitați, SPAS, primarii), mediatori sanitari și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale din județul Bacau […] Articolul Educație și sprijin pentru parinții adolescenți și tineri apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, in urma unui apel transmis de serviciul 112 Poliției Locale Bacau, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei s-au deplasat in zona Parcului Unirii – 1 decembrie 1918, pentru a identifica un grup de tineri care au agresat și urmarit o persoana in varsta…

- Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Bacau (ISJ)este vorba de un lot ce conține 206.500 de teste. Doar 8 unitați de invațamant din rețeaua școlara au decis in Consiliile de Administrație ca aceste teste sa se faca la nivel de școala (Școala Gimnaziala din Izvorul Berheciului, Școala nr.7 SNPAP Targu…

- Politistii Inspectoratului de Poliție Județean Bacau au intensificat actiunile in trafic, pe principalele artere din judet, in scopul reducerii riscului rutier si a numarului de evenimente rutiere grave. Actiunile au vizat prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere,…

- Ieri, in județul Bacau, la ora 9.00 erau internați la ATI 50 de pacienți ( 23 SJU Bacau, 13 Buhuși, 9 Onești, 5 Spital Moinești). In cursul saptamanii trecute au fost raportate 99 decese. Pe 31 octombrie s-au vaccinat, in județul Bacau, 1302 persoane, din care, cu prima doza, 923 și cu doza 3, 220 […]…

- Echipe mixte de specialiști ai Direcției Agricole, ANAF și ai Protecției Consumatorilor, iau cu asalt piețele agricole de peste tot. Sunt verificate mai ales documentele in baza carora cei din piețe iși vand marfa. La controale participa și inspectorii sanitari-veterinari și de la Oficiul Fitosanitar,…

- Avand in vedere ca rata de incidența cumulata pe ultimele 14 zile a depașit 3 la 1000 de locuitori in opt localitați din județul Bacau, conform HGR 932/2021, privind privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, cu modificarile și completarile ulterioare, se impune respectarea de noi…

- • aici, se pot obține și audiențe, putandu-se face inclusiv incarcarea online a documentelor ce țin de inceperea sau incheierea unor lucrari Bacauanii nemulțumiți din tot județul, dar și cei care au o problema de rezolvat, se pot adresa mai facil Consiliului Județean pe teme ce țin de atribuțiile instituției.…

- Din 17 septembrie, incep cursurile de programare și robotica organizate de LOGISCOOL Bacau atat la sediul din Strada Vasile Alecsandri nr.41 (cladirea General Proiect, parter) cat și online. LOGISCOOL Bacau s-a deschis in 2019 din dorința de a crea noi oportunitați de dezvoltare și invațare pentru copii…