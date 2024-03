Educație pentru o societate sănătoasă Studentele de la specializarea Pedagogia Invațamantului Primar și Preșcolar, au participat la o sesiune de informare privind prevenirea și combaterea consumului de droguri. Au aflat despre programele și proiectele antidrog din țara și din județul Dambovița, despre importanta și nevoia de prevenire a consumului de droguri, despe rolul și importanta cadrului didactic in activitatea de […] Articolul Educație pentru o societate sanatoasa a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

